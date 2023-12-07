ريهام حجاج عن أهالي غزة: "لا تملوا الحديث عنهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت الفنانة ريهام حجاج، دعمها لأهالي غزة والشعب الفلسطيني الشقيق بسبب ما يتعرضون له من قصف مستمر من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.

ونشرت ريهام، صورة بها بعض الكلمات التي تدل على مدى الحزن الواقع على غزة، وحملت "هل مملت من مجرد متابعة أخبارهم، تلك حياتهم يمسون ويصبحون عليها رغما عنهم، ليس لديهم رفاهية هروبك، تأدب في حضرة الجرح، تأدب في حضرة الموت، تأدب في حضرة الموت، تأدب في حضرة الفقد والألم، كن إنسانا أو على الأقل مت وأنت تحاول".

وعلقت ريهام، قائلة: "لا تملوا الدعاء، لا تملوا الحديث عنهم ولا التفكير في مأساتهم، لا تنسوا أخواتنا في كل رقعة وفي كل لحظة".

وقامت ريهام حجاج، مؤخرًا بمحاولة إنقاذ عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة جراء القصف المتواصل على قطاع غزة.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ريهام حجاج كانت بمسلسل "جميلة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.