ياسمين صبري أنيقة وميرنا نورالدين كاجوال..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة" ظهرت فيها مرتدية فستان مشجر.

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، بدون مكياج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها أنيقة مرتدية فستان باللون الموف.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" مرتدية فستان أسود أنيق.

أميرة أديب

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام" وظهرت بملابس كاجوال.

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس، نشر أحدث ظهور له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة، وظهر وهو يحتسي القهوة.

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نورالدين، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت مرتدية ملابس كاجوال.

بهاء سلطان

نشر الفنان بهاء سلطان، صورة له من حفلته بـ دبي، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيه.

ميريام فارس

ظهرت الفنانة ميريام فارس، بإطلالة خطفت من خلالها الأنظار عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان باللون الذهبي.

لاميتا فرنجيه

شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأسود.