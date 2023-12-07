20 صورة لنجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "شماريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل صناع فيلم "شماريخ" بالعرض الخاص للعمل الذي أقيم مساء الأربعاء، بإحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص من أبطال الفيلم النجوم آسر ياسين بصحبة زوجته، وأمينة خليل، وآدم الشرقاوي، والمخرج عمرو سلامة.

كما حرص أيضا على حضور العرض الخاص للفيلم النجوم هشام ماجد والمؤلف أحمد مراد والإعلامي رامي رضوان والمخرج مروان حامد، وذلك لتهنئة أصدقائهم على الفيلم.

فيلم "شماريخ" تدور أحداثه حول طموح الابن غير الشرعي رؤوف في اعتراف والده تاجر المخدرات سليم أهل به، فيعمل معه ويساعده في أعماله القذرة ويكلفه بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من أمينة ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته، بل يساعدها على الهروب من براثن والده - قاسي القلب، وتتطور الأمور عندما يقع في حبها.

الفيلم بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، لافينيا نادر، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، سامي مغاوري، مصطفى درويش، هدى المفتي، وتأليف وإخراج عمرو سلامة.