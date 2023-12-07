شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع الأم ناهد فريد شوقى والابنة ناهد السباعى بين الماضى والحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الفنانة ناهد السباعى، تحب دائما نشر مجموعة من الثور الخاصة التى تجمعها بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقى نظرا للارتباط الوثيق بينهما، ومن تلك الصور التى كانت تنشرها ناهد مع والدتها صورة فى طفولتها معا وصورة فى وقتنا الحاضر، وكتبت عليها وقتها مصدر قوتى وسعادتى.



ناهد فريد شوقي وناهد السباعي

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ أن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى كان متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط