بتر ساق والد بريتني سبيرز بسبب عدوى خطيرة في جسده

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت تقارير فنية أن الأطباء اضطروا إلى بتر ساق جيمي سبيرز، والد بريتني سبيرز، بعد إصابته بعدوى خطيرة.



ولفتت التقارير إلى أن هناك فرصة للمصالحة بين بريتني ووالدها، خصوصاً بعد أن شوهدت وهي تحتضن والدتها لين.

وكانت الأنظار موجهة إلى أختها الصغيرة جيمي لين، بعد فترة قصيرة من عملها في برنامج I’m A Celeb ، ولكن قبل التوجه إلى أستراليا، تلقت العائلة بعض الأخبار السيئة عن السيد جيمي سبيرز.

يذكر أن جيمي سبيرز، رجل الأعمال البالغ من العمر 71 عاماً، كان يرقد في المستشفى منذ أسابيع، وكان الأطباء يحاولون مكافحة عدوى في ساقه.

وكشف مصدر مقرب لموقع "TMZ"، إن جيمي خضع لخمس عمليات جراحية غير ناجحة في محاولة لاحتواء العدوى الخطيرة، إلا أن الأطباء ققروا قبل شهر أن الحل الوحيد هو بتر ساق جيمي لإزالة خطر انتشار العدوى. ويقال إنه يعاني من أمراض أخرى.

ويذكر أن جيمي كان الوصي على ابنته بريتني سبيرز، إذ كان يتحكم في حياتها وأموالها.

وكانت علاقة بريتني متوترة مع كل أفرالد عائلتها، ويذكر أنها كتبت عن علاقتها بشقيقتها جيمي لين، قائلة "كان ينبغي أنا وأختي أن نجد الراحة لدى بعضنا البعض، ولكن لسوء الحظ لم يكن الأمر كذلك".