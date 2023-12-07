ناهد فريد شوقي جمعت هدى سلطان وفريد شوقي بعد سنوات على انفصالهما ولكنهما لم يلتقيا

ميرنا وليد - بيروت - شكلت الفنانة المصرية الراحلة هدى سلطان والممثل المصري الراحل فريد شوقي ثنائياً ناجحاً في السينما المصرية، وقدما معاً العديد من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً، نذكر منها "الأسطى حسن"، "جعلوني مجرماً"، "حميدو"، "فتوات الحسينية" و"رصيف نمرة 5"، قبل أن ينفصلا عام 1969 كزوجين وكثنائي في السينما.



الثنائية الناجحة على الشاشة، كانت انطلقت مع زواج هدى سلطان وفريد شوقي، الذي أثمر ابنتين هما مها التي رحلت في عام 2006، والمنتجة ناهد فريد شوقي التي توفيت منذ يومين.

بعد انفصال هدى سلطان وفريد شوقي كزوجين، وانفصالهما كثنائي في السينما، عادت ابنتهما ناهد فريد شوقي وجمعتهما على الشاشة، وذلك في فيلم "امراة آيلة للسقوط"، الذي أنتجته عام 1992، ولكن من دون أن يلتقي فريد شوقي بـ هدى سلطان في أي مشهد من الفيلم، فناهد أرادت أن تجمع اسمي والديها في عمل واحد، في تحية منها لهما، وليستذكر الجمهور هذا الثنائي الذي أحب أعماله.

إشارة إلى أن فيلم "امرأة آيلة للسقوط" تأليف وإخراج مدحت السباعي، من بطولة الممثلين المصريين يسرا ومحمود حميدة وصلاح قابيل، وجسد فيه فريد شوقي شخصية النائب العام، في حين جسدت هدى سلطان شخصية مديرة ملجأ رعاية الأطفال اليتامى والمفقودين.