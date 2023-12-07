إبنة عاصي الحلاني الصغرى بإطلالة مختلفة تماماً.. هكذا بدت!

ميرنا وليد - بيروت - خطفت دانا الحلاني، الإبنة الصغرى للفنان اللبناني عاصي الحلاني الأنظار إليها، بعد إطلالتها الاخيرة، والتي بدت فيها مختلفة تماماً عن عادتها.



وإعتمدت دانا تسريحة شعر جديدة، جعلتها تظهر غير مألوفة بالنسبة للجمهور.

وكانت تصدرت دانا الحلاني، الترند على محرك البحث، وذلك بعدما كشف أنها دخلت في علاقة حب جديدة، بعد ظهورها في أكثر من مناسبة وفي العديد من الصور وبفيديو، مع شاب وسيم، تبيّن أن اسمه آلان سعد، حسب ما أشارت معلومات موقع الخليج 365.

كما تم تداول صورة جديدة وواضحة له، تظهر وسامته.

وأشارت المعلومات الى انه يعمل تاجراً مالياً، وهو طموح ومبدع في مجال عمله.

دانا لم تؤكد أو تنفي الخبر حتى الساعة، الا ان كل المعطيات تؤكد على هذه العلاقة بينهما.