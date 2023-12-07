لين برنجكجي تحتفل بعيد ميلاد معتصم النهار.. وهكذا وصفته!

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفاشينيستا السورية لين برنجكجي بعيد ميلاد زوجها الممثل السوري معتصم النهار بطريقة رومانسية للغاية.

ونشرت لين عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، صورة برفقة معتصم في صالة الألعاب مع تعليق مليء بالحب: "عيد ميلاد سعيد مومو. اليوم وكل يوم هو يومك، دعْ العالم يحتفل بك".

كما نشرت لين صورة لزوجها معتصم مع إبنتهما ساندرا من العاصمة الفرنسية باريس، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب على الإطلاق، وسيكون حب ساندرا الأول هو ملكها دائمًا".

وكان الثنائي قد تراجع عن إنفصالهما في شهر آب/ أغسطس الماضي.

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