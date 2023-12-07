إنتقادات حادة لـ بيونسيه بعد ظهورها ببشرة فاتحة.. هل قامت بتقشيرها؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد إطلالتهاالأخيرة خلال العرض الأول لـ" عصر النهضة: فيلم لبيونسيه في الولايات المتحدة"، أحدثت النجمة العالمية بيونسيه حالة من الجدل، وتلقت إنتقادات واسعة من الجمهور، بسبب ظهورها بلون بشرة فاتح، مع العلم أنها من ذوي البشرة السمراء.



وتساءل المتابعون، ما إذا كانت بيونسيه قد خضعت لجلسات تقشير وجه، أو أنها إعتمدت ماكياج فاتح للغاية، خجلاً منها من لون بشرتها الأساسي.

وظهرت بيونسيه وهي ترتدي فستاناً فضياً بصدر مكشوف، من "فيرساتشي"، كما وضعت أقراط تيفاني آند كو "بلاتينية" اختارتها مصممة الأزياء شيونا توريني.

وظهرت بيونسيه بشعر مستعار بلاتيني طويل، قام بتصفيفه مصفف الشعر نيل فارينا، وبربط خصلاته على طراز باربي، كما اعتمدت على لون بشرة محدد بالكامل.

وخلال العرض، وصلت بيونسيه وعائلتها إلى مسرح صموئيل غولدوين الذي يتسع لـ 1010 مقعدا، وقال المذيع أنه لا يسمح للضيوف بالتقاط صور أو تسجيلات فيديو.