ميرنا وليد - بيروت - كشفت مصادر صحية أن والدة الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور تحسنت بعد تعرضها وزوجها الممثل أشرف عبد الغفور لحادث سير أودى بحياته قبل أيام قليلة وتم اخراجها من المستشفى.

ولم يعرف اذا تم اخبارها برحيل زوجها ففي البداية لم تكن على علم بتفاصيل ما حدث بسبب وضعها الصحي حسب ما افادت العديد من المصدر المقربة من العائلة.

يذكر ان ريهام وأفراد العائلة تقبلوا العزاء برحيل والدها وقد حضر العديد من النجوم مراسم الدفن لمواساة زميلتهم ووداع الممثل الكبير للمرة الاخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر تطوّر في حالة والدة ريهام عبد الغفور الصحية بعد الحادث الذي أودى بحياة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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