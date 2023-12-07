ميرنا وليد - بيروت - حضر الممثل الهندي شاروخان حفل عرض فيلم "The Archies"، لدعم ابنته في تجربتها الأولى في عالم السينما.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من سوهانا خان، وأغاستيا ناندا وخوشي كابور، وميهير أهوجا، وأديتي دوت سيجال، وفيدانغ راينا. والفيلم من إخراج زويا أختار.

وشارك شاروخان في الحفل مع "أفراد عائلته، جوري خان، آريان خان، أبرام وحماته سافيتا تشيبر، في مركز مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي في مومباي، وذلك لدعم سوهانا في محاولاتها الأولى في مجال التمثيل.

وظهر شاروخان في الصور التي التقطت له خلال الحفل، بتيشرت سوداء كتب عليها اسم الفيلم، واختار معها بدلة سوداء من تصميم اللبناني رامي سلمون.

وكان شاروخان قد قدم نصائح لابنته سوهان في أولى تجاربها التمثيلية، إذ شارك مقطع فيديو خاص بالفيلم، وكتب عليه قائلاً: "تذكري لن تكوني مثالية أبداً.. لذلك من الأفضل دوما أن تكوني طبيعية، لطيفة ومعطاءة كممثلة".

وأضاف: "التصفيق ليس ملكك لتحتفظي به.. الجزء الذي يُترك وراءك على الشاشة سيكون دائماً ملكاً لك.. لقد قطعنا شوطًا طويلاً يا حبيبتي.. ولكن الطريق إلى قلب الناس لا ينتهي.. تابعي بثبات وابتسمي فالوقت هذه الفترة للكاميرا والعمل".



كانت هذه تفاصيل خبر ابنة شاروخان تمشي على خطى والدها.. والعائلة تدعمها في خطوتها الأولى بعالم السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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