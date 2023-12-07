جمهور أنجلينا جولي يستفيق على خبر حزين

تحدّثت الممثلة العالمية، انجلينا جولي، إلى مجلة وول ستريت جورنال، عن حياتها الشخصية والمهنية، بما في ذلك حياتها المهنية الناجحة في هوليوود.

وكشفت الممثلة، البالغة من العمر ٤٨ عامًا، انه من المقرر انطلاق التحضيرات في الجزء الثالث من فيلم Maleficent بعد أربع سنوات من الجزء الثاني، مع احتمال عودة بعض الممثلين، بما في ذلك Elle Fanning في دور Aurora.

ومع ذلك، وبصرف النظر عن تأكيد المشروع، لم تقدم أنجلينا الكثير من التفاصيل حول القصة.

لكن الجزء الأكثر من المقابلة كان يتعلق بخططها لترك التمثيل، حيث لفتت الممثلة إنها تفكر في مغادرة لوس أنجلوس، حيث وصفت المكان بأنه “غير صحي، لقد نشأت في مكان ضحل إلى حد ما. من بين جميع الأماكن في العالم، هوليوود ليست مكانًا صحيًا.”

وأوضحت أنجلينا أنها لا تخطط بالتوقف عن العمل في مشاريع أخرى قائلة “لا أستطيع التوقف، أعتقد دائمًا أن هناك معركة قادمة وافكر في الانتقال إلى كمبوديا ولكن سأتحرك عندما أستطيع ذلك”.

كما تحدثت جولي عن طلاقها من الممثل براد بيت وكيف أثر ذلك سلبًا على حياتها قائلة: “هذا جزء مما حدث بعد طلاقي، لقد فقدت القدرة على العيش والسفر بحرية”.

خلال المقابلة كشفت جولي انها اصيبت بشلل بيل وقالت: “يتفاعل جسدي بقوة مع التوتر مما يسبب خللاً فى السكر في دمي، كما أنني أصبت فجأة بشلل بيل قبل ستة أشهر من طلاقي”.

الجدير ذكره ان جولي اعترفت في عام ٢٠١٦ انها عانت من شلل “بيل” وارتفاع ضغط الدم. وقد تعافت من الشلل في الوجه بفضل الوخز بالإبر.

يذكر أن في خريف ٢٠١٦، انهار أشهر زواج في العالم بعد ان اعلنت جولي انفصالها عن زوجها الممثل والمنتج براد بيت.