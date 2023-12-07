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ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع والدتها التي بدت في غاية الجمال وبدا واضح الشبه الكبير بينهما اذ ورثت نانسي ملامحها الناعمة منها.
وتغزل عدد كبير من المتابعين بوالدة نانسي التي تبدو شقيقتها الكبيرة وليست والدتها كما اشاد رواد السوشيل ميديا بأناقتها واهتمامها بجمالها ورشاقتها.
يذكر ان نانسي عجرم كانت قد احيا حفلة خاصة ضمن مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي بحضور عدد كبير من النجوم العالميين واللبنانيين والعرب منهم شارون ستون وماغي بو غصن وجمال سنان ودانييلا رحمة وغيرهم..
كانت هذه تفاصيل خبر والدة نانسي عجرم تنافسها جمالاً... وكأنها شقيقتها ! - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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