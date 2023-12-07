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ميرنا وليد - بيروت - نشرت ريا دورهام زوجة الممثل مارك والبرغ على صفحتها الخاصة صورة لزوجها دون ملابس باستثناء سرواله الداخلي وبدا في الصورة يضع يده في مكان حساس وانهالت تعليقات المتابعين والمتابعات يشكرونها على نشرها صورة مثيرة لزوجها مارك.
وكتبت احداهن انت امرأة كريمة واخرى كتبت انت امرأة محظوظة. يذكر ان وريا تزوجا منذ 8 سنوات ورزقا بثلاثة اولاد . وكشف مارك سابقا انه ممتن لزوجته التي ساعدته ليؤسسا عائلة جميلة وعلى ما حققه حتى الآن وقبل ان يلتقي بها لم يكن مستعدًا للزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة الممثل مارك والبرغ تنشر صورته من دون ملابس والمتابعون يشكرونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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