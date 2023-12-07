سليمان أصفهاني يوجه كلمات مؤثرة لـ هلا المر ويتمنى لها الشفاء العاجل

ميرنا وليد - بيروت - كان الزميل الصحافي سليمان أصفهاني أول من أعلن خبر خضوع رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر لعمليتين جراحيتين ووجه لها كلمات مؤثرة كونها صديقته ويعتبرها شقيقته ومرا معاً بالعديد من الظروف الجميلة والحزينة.



وشارك سليمان صورة له مع هلا على صفحته الخاصة وكتب معلقة : "حمد لله ع سلامتك رفيقة دربي و أختي و سندي هلا المر بحبك كتير"

وردت بدورها هلا بتعليق : "شكرا صديقي الغالي على دعمك المتواصل ووقوفك جنبي في هذه الفترة الصعبة وكلماتك التي لا يمكن ان انساها .. احبك من كل قلبي" ليرد : "هلا الوفية و الطيبة الله يبعد عنك الشر يا قلبي"