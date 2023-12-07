باريس هيلتون تكشف سبب لجوئها إلى "أم بديلة".. وما علاقة تعرضها للإغتصـ اب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء والممثلة العالمية باريس هيلتون عن السبب وراء لجوئها إلى "أم بديلة" لإنجاب ولديها.

وأكدت باريس أنها تعرضت للإغتصاب والتحرش الجنسي في طفولتها وهو أمر جعلها تعاني من الصدمة ونوبات الهلع، وقالت: "حين أتواجد في عيادة الطبيب لتلقي حقنة أو أي شيء آخر، أُصاب حَرفياً بنوبة ذعر بحيث لا أستطيع التنفس".

وأكدت أنها تعرضت لإنتهاكات عديد أثناء تواجدها في مدرسة داخلية للمراهقين المضطربين في ولاية يوتا، وأنها تعرضت للإغتصاب على يد شاب اصطحبها من مركز تجاري إلى منزله حيث خدّرها واعتدى عليها.

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