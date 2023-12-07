أول إطلالة لـ درة التونسية في مهرجان البحر الأحمر.. وفستانها يعود لعام 2015!

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة التونسية درة زروق إلى العرض الأول لفيلم "أنف وثلاث عيون"، كأول ظهور لها ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بهدف مساندة أصدقائها من صناع العمل.



وخطفت درة الأنظار بإطلالة قديمة من تصميم اللبناني جورج شقرا، تعود لمجموعة عام 2015، باللون الأسود، ضيق وطويل ويتسع عند الركبة مع وجود طبقات فوق بعضها.

أما من الجهة الجمالية، فلملمت شعرها للخلف، واختارت ألوان مكياج ناعمة تناسب وجهها.

يذكر أن فيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للممثلة المصرية أمينة خليل كضيفة شرف. الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.