"أصل الحكاية".. خالد النبوي يبرز 5 نقاط بشأن القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفنان خالد النبوي، عن القضية الفلسطينية، حيث حرص على إبراز 5 نقاط بشأنها.

وكتب النبوي، عبر حسابه على إنستجرام: "كنا بنتكلم مع الغرب عن فلسطين عشان نعرفهم الحكاية.. إتضح إننا ضروري نتكلم مع كتير من أهلنا الأول عن أساسيات كنا فاكرينهم عارفينها".

وتابع: "١- المقاومة مش إرهاب.. الإحتلال إرهاب. ٢- ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية للشعب الفليسطيني صاحب الأرض.

٣-تم إقامة إسرائيل على أرض فلسطين عام ١٩٤٨".

وأضاف: "٤- إسرائيل لن تكتفي بفلسطين.. ٥- فلسطين عربية، أصل الحكاية".

يذكر أن، جيش الاحتلال الصهيوني يواصل حربه الغير إنسانية على أهالي غزة والشعب الفلسطيني لليوم الـ 60، وقتل المدنيين وهدم المباني والكنائس والمساجد والمدارس.