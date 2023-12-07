فن ومشاهير

"أصل الحكاية".. خالد النبوي يبرز 5 نقاط بشأن القضية الفلسطينية

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محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفنان خالد النبوي، عن القضية الفلسطينية، حيث حرص على إبراز 5 نقاط بشأنها.

وكتب النبوي، عبر حسابه على إنستجرام: "كنا بنتكلم مع الغرب عن فلسطين عشان نعرفهم الحكاية.. إتضح إننا ضروري نتكلم مع كتير من أهلنا الأول عن أساسيات كنا فاكرينهم عارفينها".

وتابع: "١- المقاومة مش إرهاب.. الإحتلال إرهاب. ٢- ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية للشعب الفليسطيني صاحب الأرض.

٣-تم إقامة إسرائيل على أرض فلسطين عام ١٩٤٨".

وأضاف: "٤- إسرائيل لن تكتفي بفلسطين.. ٥- فلسطين عربية، أصل الحكاية".

يذكر أن، جيش الاحتلال الصهيوني يواصل حربه الغير إنسانية على أهالي غزة والشعب الفلسطيني لليوم الـ 60، وقتل المدنيين وهدم المباني والكنائس والمساجد والمدارس.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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