شكرا لقرائتكم خبر عن وصية كرم مطاوع لابنته النجمة حنان مطاوع قبل رحيله.. ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد النجم الراحل كرم مطاوع، ومازالت أعماله الفنية محفوره فى ذاكره جمهوره ومن أكثر النجوم موهبة الذين تألقوا على خشبة المسرح وفى عالم الدراما التليفزيونية والسينما.

وقالت الفنانة حنان مطاوع، ابنه النجم الراحل فى أحد اللقاءات التلفزيونية أنها كانت تريد أن تقول لوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع كلمة بحبك قبل وفاته، وبابا أوصى قبل ما يموت إني أمثل.

الفنان الكبير كرم مطاوع من مواليد "دسوق" بكفر الشيخ، من مواليد 1933، وتنوعت أعماله بين السينما والتليفزيون لكن حبه الأول هو المسرح ولقبة رائد المسرح الحديث والتحق كرم مطاوع بكلية الحقوق كما التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية أثناء دراسته بالكلية، وتخرج في كلية الحقوق ومعهد التمثيل فى نفس العام، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956، وكان الأول على دفعته، نال بعثة لدراسة الإخراج فى إيطاليا استمرت 5 سنوات، ودرس فى الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما.

وسافر للجزائر وعمل أستاذاً لطلبة المعهد الوطنى للفنون الدرامية بجانب عمله كأستاذ فى معهد الفنون المسرحية عمل أيضًا مديراً لمسرح الجيب، ومديراً للمسرح القومى والمسرح الغنائى ورئيسًا للمركز القومي للسينما وللبيت الفني للمسرح حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كما أخرج أعمالاً كثيرة أبرزها "الحسين ثائراً"، "إيزيس"، "ديوان البقر"، وقدم عدداً من الأعمال الدرامية في السينما والتليفزيون كممثل مثل أرابيسك، المنسي.

وتزوج من الفنانة سهير المرشدي، وبنتهما الفنانة حنان مطاوع ، حصول على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تم تكريمه فى مهرجان قرطاج وتوفى فى 9 ديسمبر عام 1996