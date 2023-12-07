شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور وناهد السباعى.. نفس الوجع والحزن على فراق الحبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما كانوا يعبرون عن حبهم الشديد لأعز الحبايب وغلاوتهم وفخرهم بهم و دوما يختمون كلامهم بكلمة ربنا يطول فى عمرهم لأنهم كانوا شديدين التعلق بهم وأى مقابلة أو لقاء تلفزيوني يحكون عنهم و لا يتخيلون حياتهم بدونهم.

وفى أقل من يوم عاشت كل من النجمة ريهام عبد الغفور والفنانة ناهد السباعى نفس الوجع والحزن على فراق أعز الحبايب ومصدر السعادة والحنان والسند لهما فراق والد ريهام عبد الغفور النجم أشرف عبد الغفور وفراق والدة ناهد السباعى المنتجة ناهد فريد شوقى.



ريهام عبد الغفور ووالدها

وكانت الفنانة ناهد السباعى، تقول دائما: "مرتبطة بوالدتى جدا وطول الوقت معاها وبتعلم منها وهى قوية جدا ومثقفة وبنحب نتصور مع بعض جدا وبخاف عليها أوى"، أما النجمة ريهام عبد الغفور كانت دائما تتحدث أنها شديدة التعلق بوالدها ولا تستطيع تخيل حياتها بدونه لانه مصدر حياتها وسعادتها وتكن له كل الفخر والاحترام والحب.

ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا الأحد الماضى عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت.

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.



ناهد السباعي ووالدتها

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى الاثنين الماضى وتنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ أن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى كان متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.