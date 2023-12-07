شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي اليوم فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا أول أمس عن عمر يناهز 73 عاما، العزاء في الراحلة اليوم الخميس بعد صلاة المغرب في قاعه الوهاب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جثمان الراحلة، والصلاة عليها، منهم: المنتج والمخرج محمد السباعى ابن الراحلة، وزوجته الفنانة آية سماحة وشقيقتها الفنانة منة سماحة، والفنان أحمد جمال سعيد ابن أخت الراحلة، إضافة إلى داليا البحيرى وابنتها قسمت - حفيدة الراحلة - وهنا شيحة، المخرج محمد ياسين، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز وزوجها، ميرفت أمين.

كما شارك فى الجنازة أيضا داليا مصطفى، المخرج شريف البندارى، المنتج محمود شميس، المخرج كريم العدل، هبة عبد الغنى، نرمين الفقى، أشرف زكى، مى نور الشريف، هشام اسماعيل، أحمد فريد، حمزة العيلى، المؤلف محمد الغيطى، مى الغيطى، سليمان عيد، سامح الصريطى، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، دنيا سمير غانم، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى وشقيقتها عبير فريد شوقى، بشرى، أحمد داش، المخرجة كاملة أبو ذكري، المؤلف عمرو محمود ياسين، المنتج محمد العدل.



ناهد فريد شوقي وأسرتها

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى إبنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".