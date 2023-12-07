ميرنا وليد - بيروت - احتفلت النجمة العالمية فانيسا هادغنز ولاعب البيسبول كول تاكر بزواجهما في المكسيك. مرام علي تتحدث عن وزنها الزائد في مسلسل "الخائن": أحدهم قال لي صايرة متل قرص الكبة

وقالت نجمة High School Musical، البالغة من العمر 34 عامًا، وخطيبها لاعب البيسبول المحترف كول تاكر الذي يصغرها بـ 7 سنوات، يوم السبت في تولوم بالمكسيك، حسب ما أكدت المصادر لمجلة PEOPLE. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من مراسم الزفاف وبدت فانيسا في غاية الجمال واخترات فستانين الاول بسيط وناعم مع طرحة طويلة لمراسم الزفاف ثم فستان آخر عبارة عن كورسيه وشيفون شفاف اما العريس فاختار بدلة باللون البيج.

كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى من زفاف فانيسا هادغنز وكول تاكر في المكسيك..وجمالها بالفستان يلفت الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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