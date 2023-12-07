شاب نسخة طبق الأصل عن كريستيانو رونالدو-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشبيه نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، وظهر هذا الشخص فعلا يشبهه الى حد كبير، مما أحدث جدلا كبيرا بين الجمهور، كما ان هذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها أشخاصا يشبهون كريستيانو رونالدو.
على صعيد آخر كان قد افتتح كريستيانو رونالدو منذ ايام متحفه الخاص الذي يحمل اسمه في العاصمة السعودية الرياض، حيث تُعرض مجموعة من ذكريات لأبرز لحظات عاشها والجوائز التي حصل عليها، وذلك على مدار مسيرته الكروية الى حد الآن.
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