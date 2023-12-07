بالصور- كارول سماحة تتألق بلوك كاجوال خريفي وأناقتها تخطف الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بآخر ظهور لها على الجمهور حيث سحرت العيون من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت كارول بلوك كاجوال أنيق ومميز إرتدت فيه توب باللون البوردو والكحلي مع شورت من الجلد باللون البوردو ولإكمال الإطلالة وضعت على رأسها قبعة صغيرة باللون البوردو، وتركت كارول شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت وجهت كارول سماحة رسالة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث باركت للمملكة العربية السعودية على فوزها بتنظيم معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في الرياض.
وكتبت سماحة: "مش غريب على المملكة العربية السعودية الفوز والنصر... مبروك للمملكة استضافة اكسبو السعودية 2030 مبروك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مبروك لولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، القائد اللي نجح برؤيته وحكمته يخلّي بلده محط أنظار كل العالم".
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