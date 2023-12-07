عرض الفيلم الأمريكي The letter بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مكتبة مصرالجديدة، في الخامسة مساء غدٍ الجمعة، لاستقبال حفل عرض ومناقشة الفيلم الامريكي The letter، إخراج وليم ويلير وبطولة بيتي ديفيز، ادارة ومناقشة الدكتور سامح توفيق وأحمد العرابي.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، ان الندوة تأتي في اطار حرص الجمعية على تقديم كافة انواع الفنون لجمهورها من مختلف الفئات العمرية بهدف اثراء الثقافة بشتى فروعها والتي تعمل على تنمية الذوق العام وتنمية الوعي الثقافي لدى المتلقي.

قصة الفيلم الامريكي The letter

يتناول الفيلم اسوء درجات الخيانة عندما علمت الزوجة الخائنة، أن عشيقها قد تزوج، فأرسلت له رسالة تستدعيه لأمر هام، وعندما حضر قتلته بمسدس زوجها، وإدعت أنه حاول اغتصابها، ولكن أرملة العشيق عثرت على الرسالة، فساومت الخائنة عليها، مقابل مبلغ من المال، دفعته القاتلة من أموال زوجها، وتمت تبرئة القاتلة، ولكن الأرملة تربصت بالخائنة.