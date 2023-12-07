وفاة سعيد عبدالسلام بعد صراع مع المرض

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان السوري سعيد عبدالسلام عن عمر ناهز الـ84 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت نشرت نقابة الفنانيين السوريين، عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة للفنان الراحل، وعلقت قائلة: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير الفنان سعيد عبدالسلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

معلومات عن الفنان سعيد عبدالسلام

ولد سعيد عبدالسلام، عام 1941 في حي الصالحية في العاصمة دمشق، توفي والده في العدوان الفرنسي عام 1945.

وبدأ مسيرته الفنية في عام 1958 عندما انضم إلى إذاعة دمشق، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية السورية الشهيرة.

من أبرز أعماله المسرحية: “محطات ممنوعة، بين ساعة وساعة، الأب، النهب، ساعة حلوة، حبس الأحلام، المفتش العام، الفخ، بالإضافة إلى أعمال أخرى”.

كما قدم العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها: "الرابعة بتوقيت الفردوس، زواج على الطريقة المحلية".

ومن أعماله الدرامية: "مثل حرب السنوات الأربع، الغيوم البيضاء، الوسيط".