التفاصيل الكاملة لعروض مهرجان مسرح الجنوب بقنا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت ادارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواي رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة، عن تفاصيل العروض الفنية المشاركة في الدورة الثامنة والتى تقام فى الفترة من 1 : 6 مارس 2024 ، تحت رعاية وزارة الثقافة، محافظة قنا، الهئية العامة لقصور الثقافة.



قال المؤلف بكري عبد الحميد، مدير المهرجان، ان العروض التى تقدمت هذا العام بلغت 365 عرضا من معظم دول العالم للمشاركة فى الدورة الثامنة، التى تحتفى بالمسرح العراقى تحت شعار (مسرحنا حياتنا) وقد انتهت لجنة المشاهدة من اختيار العروض التى تتناسب مع سياسة المهرجان وهى:-

فى المسابقة الرسمية تم اختيار عروض ابواب وظلال (مصر).

عروس الريح (اسبانيا).

شهقة الطين (مصر).

شغف (العراق).

الوابور(مصر).

جبخانه (مصر).

ليلة الانحوتة ( الاردن).

على قارعة النسيان (عمان).

جلجامش (تونس).

مانيا (الجزائر).

حلم اصحاب الصوب (ليبيا).

العهد (فلسطين).

خيانة (المغرب).

شرخ (البحرين).

نشرب إذا (السعودية).

احمر شفاة ( تونس).

كوتار (عمان).

اوليفيا النباتية ( اسبانيا).

طقوس الحطب (العراق).

الصرخة الصامتة (تونس / الجزائر).

همس (المغرب).

نقوش على الخواء (المغرب).



وفى برنامج عروض خارج التنافس تم اختيار عروض

شو صار بالقطار (فلسطين).

اسمها انثى (مصر).

عرض الافاعى (مصر).

المصعد (رومانيا).

بدون مكان او نار (فرنسا).

روميو وجولييت ( بولندا).



وفى برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة تم اختيار



بلاحدود (العراق).

المراة والسلطان (السودان).

التائهان (تونس).

فرحتنا فى قنا ( الجزائر).

الشهداء لايدخلون الجنه (العراق).

شكسبير( العراق) .



وفى برنامج مسرح الطفل تم اختيار عروض

ارجوز وارجوزتا (مصر).

الفراشة البيضاء (تونس).

عشرة على عشرة (العراق).

الورقة المفقودة (مصر).

ماريونت ( مصر).

الساحره (تونس).

مهرجون في مهمة ( تونس).

سنان البطل الخارق (العراق ).



وفى برنامج الجكي تم اختيار عرض سرديات فلسطينية (فلسطين).