بالفيديو: ريماس منصور تسخر من جبهتها وتصفها بهذا الوصف

في مقطع فيديو متداول، تحدثت الفنانة ريماس منصور عن جبهتها، مشيرة إلى أنها لا تحب شكلها.

وقالت منصور: “أريد أن أعترف لكم بشيء يا بنات، أنا جبهتي كبيرة، وأنا متعقدة منها”.

وأضافت: “جبهتي كبيرة جدا، كأنها تقاطع شارع التخصصي مع شارع العليا، لذلك لا أحب رفع شعري”.