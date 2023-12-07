بالفيديو: ريماس منصور تسخر من جبهتها وتصفها بهذا الوصف

في مقطع فيديو متداول، تحدثت الفنانة ريماس منصور عن جبهتها، مشيرة إلى أنها لا تحب شكلها.
وقالت منصور: “أريد أن أعترف لكم بشيء يا بنات، أنا جبهتي كبيرة، وأنا متعقدة منها”.
وأضافت: “جبهتي كبيرة جدا، كأنها تقاطع شارع التخصصي مع شارع العليا، لذلك لا أحب رفع شعري”.
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