في لقطة مؤثرة وطريفة، أبدى والد سارة الودعاني، خبيرة التجميل والمشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، إعجابه الكبير بزوجته. ظهر والد سارة في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس، وهو يعبر عن مدى حبه لزوجته قائلاً “ما في أحد يضاهيني في الحب إلا أم عبيد. ما عندي مشاكل ولا شيء، إلا حبٌ فقط”.

وقامت سارة الودعاني بتوثيق والدها وحبه العميق لوالدتها، مما أظهر الروابط القوية في الأسرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سارة الودعاني توثق لحظة مغازلة والدها لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.