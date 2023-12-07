شاهد فاطمة الصفي تلفت الأنظار بنحافتها المفرطة في أحدث ظهور لها

أثارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي اهتمام الجمهور بعد ظهورها بوزن مفرط النحافة أثناء تواجدها في إحدى صالات اللياقة البدنية وممارستها التمارين الرياضية. أكدت الصفي أنها خضعت لعمليات تجميلية، بما في ذلك جراحة تكميم المعدة، وأنها تتابع مع طبيب للحفاظ على توازنها الغذائي وممارسة الرياضة والحصول على نوم صحي.

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