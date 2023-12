شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح Killers of the Flower Moon في قائمة جوائز المجلس الوطني الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الوطني للمراجعة الأمريكي في دورته الـ 95، عن قائمة الفائزين لعام 2023، حيث تصدر فيلم "Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي أهم الجوائز، وتم تكريم الممثلة ليلي جلادستون والمخرج سكورسيزي لعملهما في هذا الفيلم التاريخي، الذي شارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وحصل فيلم "Killers of the Flower Moon" على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة.



National Board of Review Awards 2023

وهذه القائمة الكاملة للفائزين بالمجلس الوطني للمراجعة لعام 2023 أدناه.

أفضل فيلم: Killers of the Flower Moon

أفضل مخرج: مارتن سكورسيزي عن فيلم Killers of the Flower Moon

أفضل ممثل: بول جياماتي عن The Holdovers

أفضل ممثلة: ليلي جلادستون عن فيلم Killers of the Flower Moon

أفضل ممثل مساعد: مارك روفالو عن فيلم Poor Things

أفضل ممثلة مساعدة: دافين جوي راندولف عن فيلم The Holdovers

جائزة NBR Icon: برادلي كوبر

أفضل سيناريو أصلي: ديفيد هيمنجسون عن فيلم The Holdovers

أفضل سيناريو مقتبس: توني ماكنمارا عن فيلم Poor Things

أفضل أداء غير متوقع: تيانا تايلور، A Thousand and One

أفضل ظهور إخراجي لأول مرة: سيلين سونج عن فيلم Past Lives

أفضل فيلم رسوم متحركة: Spider-Man: Across the Spider-Verse

أفضل فيلم عالمي: Anatomy of a Fall

أفضل فيلم وثائقي: فيلم Still: A Michael J. Fox Movie

أفضل أداء متميز لـ فيلم: The Iron Claw

الإنجاز المتميز في السينما: المخرج تشاد ستاهيلسكي ومنسقو الأعمال المثيرة ستيفن دونليفي وسكوت روجرز، من فيلم John Wick: Chapter 4

الإنجاز المتميز في التصوير السينمائي: رودريجو بريتو، Barbie و Killers of the Flower Moon

أفضل الأفلام (حسب الترتيب الأبجدي):

Barbie

The Boy and the Heron

Ferrari

The Holdovers

The Iron Claw

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

أفضل 5 أفلام عالمية (حسب الترتيب الأبجدي):

La Chimera

Fallen Leaves

The Teachers’ Lounge

Tótem

The Zone of Interest

أفضل 5 أفلام وثائقية (حسب الترتيب الأبجدي):

20 Days in Mariupol

32 Sounds

The Eternal Memory

The Pigeon Tunnel

A Still Small Voice

أفضل 10 أفلام مستقلة (حسب الترتيب الأبجدي):

All Dirt Roads Taste of Salt

All of Us Strangers

BlackBerry

Earth Mama

Flora and Son

The Persian Version

Scrapper

Showing Up

Theater Camp

A Thousand and One