شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السوري سعيد عبد السلام ونقابة الفنانين السوريين تنعى الفقيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان السوري سعيد عبد السلام الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 84 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشرت النقابة عبر الفيسبوك صورة للفنان الراحل، معلقة عليها: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".



نقابة الفنانين السوريين

ولد الفنان السوري سعيد عبد السلام في حي الصالحية في العاصمة دمشق عام 1941، وفقد والده في العدوان الفرنسي عام 1945، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية السورية الشهيرة، حيث بدأ العمل الفني في إذاعة دمشق عام 1958.

ومن أبرز أعماله المسرحية: " محطات ممنوعة، بين ساعة وساعة، الأب، النهب، ساعة حلوة، حبس الأحلام، المفتش العام، الفخ، وغيرها من الأعمال، بينما شارك في أفلام مثل: "الرابعة بتوقيت الفردوس"، و"زواج على الطريقة المحلية"، فضلا عن عدد من الأعمال الدرامية منها: "مثل حرب السنوات الأربع"، و"الغيوم البيضاء"، و"الوسيط"، وكانت أخر أعماله الدرامية الجزء الثاني عشر من مسلسل "باب الحارة" عام 2022.