شكرا لقرائتكم خبر عن جورج آر مارتن عن الموسم الثانى من HOD: حلقات عاطفية وقوية ومؤلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف جورج آر مارتن مؤلف سلسلة Game Of Thrones، عن رأيه حول أول حلقتين من الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، حيث أكد مارتن من خلال مدونته قائلا:" لا يمكننى أن أكون موضوعيًا عندما أتحدث عن أي شيء يعتمد على عملي الخاص، لكن يجب أن أقول، أن كلتا الحلقتين كانتا رائعتين، بالرغم من أنهما لم ينتهوا بعد".

وتابع مارتن مؤكدا:" ولكن قبل المشاهدة، عليكم الانتباه، الحلقات مظلمة، وقد تجعلك تبكي، لم أبكي بنفسي، لكن أحد أصدقائي بكى، ويمكننى وصفهم أنهم حلقات أولية قوية، عاطفية، مؤلمة، تمزق القلب، وهذا هو النوع الذي أحبه".

وذلك بعدما كشفت منصة HBO ، عن الملامح الأولى للموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon ، المقرر طرحه خلال صيف العام المقبل 2024، ونشرت التريلر الأول للموسم الجديد عبر حساباتها المختلفة، ليظهر في الثواني التي كشف عنها الكثير من التفاصيل، والتي يعد أهمها بدء الحرب بين العائلتين بعد انتهاء الموسم الأول بمقتل لوسيريوس فاليريون، ابن الأميرة رينيرا تايجريان.

وكان قد كشف المتتج التنفيذى لمسلسل House Of The Dragon،رايان كوندال، أن الموسم الثاني من العمل المشتق من السلسلة الرئيسية Game of Thrones سيضم خمسة تنانين جدد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، العمل الذى يطرح على شبكة HBO.

كما سيتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث لـ العمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.وحازت حلقات مسلسل House Of The Dragon على متابعة الملايين من حول العالم، منذ طرح أولى حلقات الموسم الأول، الذى تكون من 10 حلقات، طرحت بالتتابع على الشبكة