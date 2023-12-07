بالصور- وسط غابة مكسيكية، هكذا احتفلت فنانة عالمية بزفافها بعيدًا عن الأنظار

احتفلت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هادجنز بزفافها على لاعب البيسبول “كول تاكر” في الثاني من ديسمبر الجاري في حفل حميم وبعيد عن الأنظار أقيم في غابة مايان في المكسيك، حضره أصدقاء العروسَين وأفراد عائلتَيهما.

وفي تفاصيل الحفل الذي أرادت له النجمة الأميركية أجواءً غير متوقعة لم تختبرها من قبل، فقد جرى في بيئة بريّة قامت بالبحث عنها طويلاً عبر تطبيق إنستغرام حتى وجدتها في غابة مايان وسط المكسيك تتميّز بفرادتها حيث الطبيعة تمتزج بأجواء روحانية لا شبيه لها. ومنذ لحظة معاينتها الموقع الذي استنفد منها التجوال فيه قرابة الـ ٤٥ دقيقة، وقعت فانيسا في حبّ المكان الذي يسيطر عليه السحر والغرابة والغموض، حسبما كشفت في تصريح لمجلة “فوغ”.

وللمناسبة السعيدة اختارت النجمة ثوبًا عاجيّ اللون من تصميم فيرا وانغ، أتبعته في حفل الاستقبال بإطلالة أخرى من حرير الموسلين من مجموعة المصمِّمة نفسها، فيما ارتدى العريس بدلة بيضاء اللون من مجموعة Me by Canali، اعتمد لها حذاءً بنيًّا من علامة Louboutin.

وفيما اقتصر الحفل الذي أحيته فرقة موسيقية وأشعل أجواءه DJ خاص، على مئة مدعوّ من أفراد العائلة وأصدقاء العروسَين المقربّين، عُلم بأنّ العروس لجأت الى تجريد الحاضرين من هواتفهم من الأجل الحفاظ على خصوصية المناسبة، الأمر الذي أسعدها لاحقًا عندما لاحظت بأنّ الإجراء الذي اتخذته قد ساهم في توطيد العلاقات الجانبية بين الضيوف وحثّهم على تبادل الأحاديث بعيدًا عن لهو هواتفهم الذكية.

ويأتي حفل الزفاف هذا بعد مرور تسعة أشهر على إعلان الثنائي خطبته في منشور على انستغرام، كشفت فيه فانيسا عن الخاتم الماسي الذي قدّمه إليها تاكر أثناء رحلتهما الى باريس، حيث وقفا أمام برج إيفل وقالت له “النعم” معلقةً على المناسبة “لا يمكن أن نكون أكثر سعادةً”.