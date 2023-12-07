بصور من الماضي تجمعهما..إلهام شاهين تبارك لـ عادل إمام بعد تسمية جسر بإسمه وتوجه له رسالة من الحب والتقدير

ميرنا وليد - بيروت - باركت الممثلة المصرية إلهام شاهين لصديقها الممثل عادل إمام بعد أن قامت الدولة المصرية بتسمية أحد الجسور في مصر على إسمه، وشاركت إلهام صورة جمعت فيها عدد من اللقطات التي جمعتها بعادل إمام وعلقت عليها بالقول : "مبروووووووووووك علينا إطلاق إسم النجم الكبير و الصديق الغالى عادل إمام على كوبرى جديد لتخليد إسمه .

. عادل إمام رمز وطنى و فنى كبير . تربع على عرش النجوميه سنين طويله فى كل مراحل عمره .. و أسعدنا بفنه فى المسرح و السينما و التليفزيون .. تكريمه اليوم هو تكريم لكل أهل الفن . . شكرا للدوله المصريه .. تحيا مصر".

