بالصور- دنيا بطمة تبهر الجمهور بلوك كاجوال زاهي الألوان

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المغربية دنيا بطمة بأخر إطلالاتها على الجمهور عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صور ظهرت فيها بلوك كاجول مميز غرتدت فيه كروب توب بألوان زاهية مع سروال بنفس اللون، وإرتدت معهم سترة كروب نت الجينز ذات أكمام طويلة، وتركت دنيا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج حاد اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، إحتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعيد إستقلال بلادها من خلال صورة لـ الملك محمد السادس إلى جانب علم المغرب، نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بالقول : "أتقدم للسدة العالية بالله مولانا السلطان الملك محمد السادس نصره الله وللشعب المغربي قاطبة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لعيد الاستقلال المجيد أعاده الله على بلادنا بالأمن والسلام والازدهار والاستقرار".

