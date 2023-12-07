بالصورة- كايلي جينر تحدث جدلاً واسع بعد ظهورها بفستان شفاف كاشف

ميرنا وليد - بيروت - أثارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ضجة واسعة بعد إطلالتها الأهيرة عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك غريب كاشف لجسمها، فكانت ترتدي فستان شفاف باللون الاسود ضيق وقصير كشف عن الكثير من جسمها، وظهرت جينر بقصت شعر قصيرة جداً مع مكياج مميز اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، كشفت كايلي جينر أنها توظف "ناني" لكلابها السبعة، الأمر الذي فاجأ المتابعين.

ولفتت كايلي إلى أن "مربية الكلاب" التي وظفتها هي الشخص الأكثر قيمة في طاقم خدمها، وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة "Interview"، حيث سألتها المذيعة: "من هو أفضل موظف عندك على الإطلاق؟"، وبدورها أجابت كايلي: "ربما تكون مربية كلابي، لأن لدي سبعة كلاب".

وعندما سألتها المذيعة عن سبب امتلاكها لهذا العدد الكبير من الكلاب، أجابت كايلي: "لأنها تستمر في التكاثر".

وأضافت مازحة: "كان عليّ أن أحافظ على تماسك الأسرة".

