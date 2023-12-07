داليا نعيم: "أجريت هذا العدد من عمليات التجميل"..تكلفتها ستفاجـ ئكم

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الإعلامية العراقية داليا نعيم جدلا كبيرا بين الجمهور بعد كشفها عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها، وتكلفتها الباهظة.



وقالت داليا نعيم: "قمت بإجراء أكثر من 10 عمليات تجميل وكلفتني 100 ألف دولار"، اذ انها تلقّت انتقادات من قبل المتابعين على تغيير شكلها.

فمنهم كتب: "أعتقد أنها حاولت و لم تنجح .. المثل يقول : " زادت الطين بلة "، "الف دولار كان اعطيتني احسن لك من ذي العمليات شوهت بك"، "الحمدلله على العافية يازين الجمال الطبيعي واصبح نادر من كثر عمليات التجميل".