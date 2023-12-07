ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الإعلامية العراقية داليا نعيم جدلا كبيرا بين الجمهور بعد كشفها عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها، وتكلفتها الباهظة.
وقالت داليا نعيم: "قمت بإجراء أكثر من 10 عمليات تجميل وكلفتني 100 ألف دولار"، اذ انها تلقّت انتقادات من قبل المتابعين على تغيير شكلها.
فمنهم كتب: "أعتقد أنها حاولت و لم تنجح .. المثل يقول : " زادت الطين بلة "، "الف دولار كان اعطيتني احسن لك من ذي العمليات شوهت بك"، "الحمدلله على العافية يازين الجمال الطبيعي واصبح نادر من كثر عمليات التجميل".
كانت هذه تفاصيل خبر داليا نعيم: "أجريت هذا العدد من عمليات التجميل"..تكلفتها ستفاجـ ئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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