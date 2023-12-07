تايلور سويفت تفضـح كيم كارداشيان: "تحطمت نفسيا"

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت الجمهور بالحديث عن مكالمة مسجلة بطريقة غير قانونية وفق لما قالته بينها وبين النجم كانيي ويست، متهمة النجمة كيم كارداشيان بتدخلها في هذه القضية، اذ قالت: "أنا أعمل في مجال عمل مهدد بالخطر، في مكالمة مسجلة بطريقة غير قانونية, حيث تم تعديلها من قبل كيم كارداشيان لكي تخبر العالم أنني كاذبة.

مثل هذا الشيء حطمني نفسيًا بطريقة لم أشعر بها من قبل. إنتقلت الى دولة أجنبية. لم اترك المنزل لمدة سنة. كنت خائفة من أي اتصال هاتفي. تركت أهم الأشخاص في حياتي ولم أستطع أن أثق في أي شخص. لقد تحطمت بطريقة جداً جداً مؤلمة".