"فيراري" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض اليوم ضمن عروض العرض الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فيلم "فيراري" قبل إطلاقه في دور السينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل إخراج: مايكل مان، وبطولة: آدم درايفر، بينيلوبي كروز، ساره جادون، غبريال ليون، جاك أوكونيل، باتريك دمبسي، يروي الفيلم قصة بطل الفورمولا وان، إنزو فيراري، الذي يخوض سباقًا ضدّ الزّمن لإنقاذ الشّركة الّتي أنشأها، وإنقاذ سمعته في السّباقات، وأطلال زواجه.

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يحتفي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

