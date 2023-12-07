بالصور: دنيا بطمة تدهش الجمهور مجدداً بتغير ملامحها

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أثارت المطربة المغربية دنيا بطمة الجدل مجددًا بعد ظهورها بملامح متغيرة بشكل واضح، مما أثار الشكوك حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.
ظهرت بطمة في صور جديدة لها بمكياج كثيف للغاية، وملامح بدت وكأنها شخص آخر، خاصة وأن التغيير جاء في وقت قصير للغاية من آخر إطلالة ظهرت فيها بشكل متغير.
وعلق العديد من المتابعين على صور بطمة، مستغربين من تغير ملامحها بشكل كبير، ومطالبين إياها بالتوقف عن عمليات التجميل التي تجعلها تبدو وكأنها شخص آخر.
وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها بطمة الجدل بسبب تغير ملامحها، فقد ظهرت في وقت سابق بإطلالة بدت فيها بذقن مدبب للغاية، مما عرضها للسخرية من قبل العديد من المتابعين.
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