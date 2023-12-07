معجب يسمي ابنه على اسم يعقوب بوشهري.. شاهد ردة فعل الأخير

رد يعقوب بوشهري ساخراً على معجب أطلق على ابنه اسم يعقوب، ونشر مشهور منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات عرضه للانتقادات من متابعين.
تباينت الآراء حول فيديو يعقوب بوشهري، فبينما اعتبر البعض أن رده غير أخلاقي، رأى آخرون أن مشهور منصات التواصل الاجتماعي هو من قام بإرسال الرسالة لنفسه لتحقيق مشاهدات أكبر.
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