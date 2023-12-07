شاهد هكذا وثق الفنان عبدالله السدحان الغش بأحد الإعلانات

كشف الفنان عبد الله السدحان، عن غش في أحد إعلانات ماكينات الحلاقة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.



وظهر السدحان في الفيديو وهو يحاول استخدام ماكينة الحلاقة ناحية الذقن، لكنها لم تقم بإزالة أي شعر، وهو ما دفعه للتعليق قائلاً: “وين اللي يقولون هالمكينة تشيل الشعر!”.