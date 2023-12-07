تعرف على أبرز فعاليات اليوم الثامن لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

يختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي فعاليات دورته الثالثة اليوم، بإعلان الفائزين بجوائزه، كما يستمر أيضا في تقديم فعالياته المختلفة من عروض أفلام وجلسات حوارية، ونستعرض أبرز ما يشهده الخميس ٧ ديسمبر.

اليوم هو ليلة حفل الجوائز، إذ سيتم تتويج الفائزين بجوائز اليُسر الذهبية، جنبًا إلى العديد من الجوائز الرائعة.

تتضمن جوائز اليُسر:

● جائزة أفضل فيلم

● جائزة لجنة التحكيم

● جائزة أفضل ممثل

● جائزة أفضل ممثلة

● جائزة أفضل سيناريو

● جائزة أفضل إنجاز سينمائي

● جائزة أفضل فيلم قصير

● جائزة لجنة التحكيم للأفلام القصيرة

بالإضافة إلى جائزتيّ الجمهور من فيلم العُلا:

● جائزة أفضل فيلم سعوديّ

● جائزة أفضل فيلم دوليّ

● جائزة أفضل فيلم وثائقيّ من المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام

● جائزة النجم الصاعد من شوبارد

ويُعرض فيلم الختام "فيراري"، وهو العرض الأول لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيلم "فيراري" للمخرج مايكل مان وبطولة آدم درايفر، سيتنافس في السباق السينمائي وسيظهر ببريقه على السجادة الحمراء، مسلطًا الضوء على لحظة مهمة في تاريخ شركة سيارات فيراري.

أيام المواهب

يضم برنامج أيام المواهب سلسلة من الاجتماعات وورش العمل وجلسات التواصل والفعاليات الخاصّة التي تدعم صنّاع المواهب الواعدين، وهي الخطوة الأولى لتحقيق أحلامهم وتحويل رؤاهم السينمائية إلى واقع ضمن سلسلة من الحوارات الملهمة والاجتماعات الفردية لِصقل المواهب.