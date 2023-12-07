مؤلف "نقطة سودا" يحسم الموقف النهائي لمشاهد الراحل أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حسم المؤلف أمين جمال، الموقف النهائي للمشاهد التي صورها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، في مسلسل "نقطة سودا"، قبل رحيله الأحد الماضي.

المؤلف أمين جمال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "وفاة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، بالتأكيد كانت صدمة لنا جميعا".

وتابع: "الفنان الراحل صور ما يقرب من 80 في المائة من مشاهده في المسلسل، وتم الاستقرار بشكل نهائي على البحث عن سياق درامي، يتيح لنا الحفاظ على الشخصية والدور و المشاهد التي أداها كما هي".

أمين أضاف: "وجود الفنان الراحل في المسلسل شرف لنا جميعًا.

مسلسل "نقطة سودا" يشارك في بطولته، نخبة من النجوم، منهم أحمد فهمي، وفاء عامر، أحمد بدير، ناهد السباعي، سماح أنور، أحمد عزمي، سارة سلامة، هدى الإتربي، مؤمن نور، إخراج محمد أسامة.

الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، رحل عن عالمنا الأحد الماضي، إثر حادث سير مروع ، على طريق الإسكندرية الصحراوي.