فاطمة البنوي تحضر العرض الأول لفيلم "أحلام العصر" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

حضرت الفنانة فاطمة البنوي العرض الأول لفيلم "أحلام العصر" المعروض ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي التي انطلقت 30 نوفمبر وتستمر حتى 9 ديسمبر.

وأقيم العرض الخاص يوم 6 ديسمبر، بحضور فريق عمل الفيلم. وتشارك فاطمة في بطولة الفيلم مع حكيم جمعة، صهيب قدس، نجم واسماعيل الحسن، ومن إخراج فارس قدس، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري، كما تشارك البنوي أيضاً في الإنتاج كمنتج معاون مع الأخوين قدس؛ فارس وصهيب قدس.

أحدث أعمال فاطمة البنوي مشاركتها لأول مرة بالسينما المصرية أمام الفنان أكرم حسني من خلال الفيلم الكوميدي العميل صفر، الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي.

وتنتظر عرض فيلم بسمة على منصة نتفليكس في 2024، وهو أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة، والذي تشارك فيه بالتمثيل أيضاً، وهذا بعد أن لاقى الفيلم استحسانًا كبيرًا في مراحل تطويره، حيث حصل على تمويل من صندوق أفلام البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78.