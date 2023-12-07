بالصور| سوسن بدر وهالة سرحان تشاهدان "أنف وثلاث عيون" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

احتفل صناع فيلم أنف وثلاث عيون، أمس الأربعاء ٦ ديسمبر، بمشاركتهم في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتواجدوا على السجادة الحمراء، قبل مشاهدة العمل مع الجمهور في فندق الريتز كارلتون.

وشهد العرض حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه وبينهم: سوسن بدر، هالة سرحان، أسماء جلال.

ومن صناع الفيلم حضر: السيناريست وائل حمدي، المخرج أمير رمسيس، المنتجة شاهيناز العقاد، الفنان ظافر العابدين، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنان صدقي صخر.

الفيلم مأخوذ عن نص أدبي للكاتب والروائي الكبير إحسان عبدالقدوس، وشارك في بطولته: صبا مبارك، أمينة خليل، نور محمود، وكان تم تحويل الرواية لعمل سينمائي في سبعينيات القرن الماضي، ولعب البطولة آنذاك: محمود ياسين، نجلاء فتحي، ماجدة، ميرڤت أمين.

جدير بالذكر أن المنتجة شاهيناز العقاد أكدت في مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي أن حماسها لإعادة تقديم الرواية شعرت به منذ بداية عملها في المجال السينمائي، إذ رأت أن الاعمال الأربعة الفنية المأخوذة عن النص الأدبي لم تتناول كافة جوانب الرواية التي كتبها الراحل إحسان عبدالقدوس.