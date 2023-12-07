اليوم.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي ينظم جلسة حوارية لـ نيكولاس كيدج

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن تنظيمها جلسة حوارية في الرابعة مساء اليوم الخميس ٧ ديسمبر، للمنتج والممثل والمخرج العالمي نيكولاس كيدج الذي امتدت مسيرته لأربعة عقود.

وتابع البيان "خلد نيكولاس اسمه في تاريخ الفن بدءا من الأفلام الكلاسيكية مثل فيلم (فتاة الوادي) و(ريسينج أريزونا)، وصولا إلى الفيلم الناجح الذي تصدر إيرادات شباك التذاكر (الصخرة)".

ويكشف نيكولاس خلاف الجلسة المقامة ضمن فعاليات الدورة الثالثة خبايا وكواليس مسيرته في تجسيده لأدوار حصل بسببها على العديد من الحوائز مثل دوره في فيلم (مغادرة لاس فيجاس)، و(التكيف)، بالإضافة إلى أحدث أعماله مثل (بيج).

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة شهدت إقامة جلسات حوارية لعدد كبير من النجوم، بينهم: ويل سميث، بوراك اوزجيفيت، باز لورمان، كاترينا كيف، ظافر العابدين، أمينة خليل، ياسمين صبري.