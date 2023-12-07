شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح يشارك في السوق الدولية بأيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس و رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في السوق الدولية للفرجة بمهرجان أيام قرطاج المسرحية (JTCap )، وهذه هي الدورة الأولى لهذا السوق الدولي الذي يجمع بين الفن والتبادل التجاري، لإتاحة فرصة لتطوير الشراكات وخلق فرص للتعاون خارج الحدود الجغرافية.

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حاضر بقوة في كل المهرجانات الدولية، بشراكاته وتعاونه مع الكثير من المهرجانات الدولية، وخلال الدورة الـ 24 لأيام قرطاج تعاونت إدارة المهرجانين في تأطير ورشة للفنان العالمي "سكوت تروست" المدير التنفيذي لمعهد "مايزنر" في فنون الأداء والتمثيل، بعد أن أصبح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الوكيل الحصري لمعهد " مايزنر " بالشرق الأوسط، ويقدّم هذا المدرب الدولي تقنيات "مبادئ طريقة مايزنر في فنّ الأداء التمثيلي"، بعد أن كان السبق لمهرجان شرم الشيخ الدولي في تقديمه للمرة الأولي بالمنطقة العربية .

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انتهت دورته الثامنة منذ أيام برئاسة مازن الغرباوى، وحملت تلك الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.