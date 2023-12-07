بالصور- تايلور سويفت تتوّج عام الإنجازات الفنيّة بظهور غريب متعدّد الأبعاد

ظهرت تايلور سويفت، التي مُنحت لقب شخصية العام عن العام ٢٠٢٣، على غلاف مجلة “تايمز” إلى جانب قطتها المحبوبة بنجامين باتون.

في الصورة التي التقطها كلّ من “إينيز فان لامسويردي” و”فينود ماتادين”، تظهر سويفت الكثير من الثقة وهي ترتدي بدلة باردو سوداء وجوارب طويلة من “ولفورد”، حاملةً القطة الرقيقة على كتفيها.

والصورة مستوحاة من كتاب “Cat People” لبيل هايوارد صدر في السبعينيات من القرن الماضي، ويعرض لقطات رائعة للمحترفين مع حيواناتهم الأليفة.

وقال لامسويردي لمجلة تايم: “الصور رائعة. إنها تظهر بشكل جيد العلاقة التي تربط الناس بقططهم”.

أمّا كيف علّق لامسويردي على صورة تايلور، فقال:” إنّني أعلم بأن سويفت من عشاق القطط وأن قططها تسافر معها. وكما تعلمون، لطالما رغبت بالتقاط صورة تشبه تلك المتصدرة غلاف ذلك الكتاب حيث القطة ممددة على كتف الفتاة”. وتابع ” إن الصورة تحتوي حقًا على عناصر كثيرة: بريقها، قوتها، إحساسها بالتعاطف مع حمل العالم كله على كتفيها. شعرت بأن هناك شيئًا ما في وضع جسدها قويّ وقويّ جدًا . إن تعبيرها يوحي بسحر هوليوود القديم، والطريقة التي تحمل بها بنيامين على كتفيها هي نوع من مثل، “نعم، أنا أحملكم جميعًا”.

لدى سويفت ثلاث قطط: سكوتيش فولد ميريديث جراي، التي تبنتها في العام ٢٠١١؛ أوليفيا بنسون، وهي أيضًا اسكتلندية وانضمت إلى العائلة خلال العام ٢٠١٤؛ وبنجامين الذي حصلت عليه عام ٢٠١٩.

نذكر أن تايلور سويفت حقّقت نجاحًا ساحقًا في العام ٢٠٢٣ من خلال جولتها الفنية والفيلم الوثائقي الذي طرحته مؤخرًا وعدد الجوائز التي حصلت عليها.